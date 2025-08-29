Verstappen gaat in 2026 mogelijk ook elders racen

ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen (27) sluit niet uit dat hij komend seizoen naast de Formule 1 ook aan andere races gaat deelnemen. "Het ligt eraan hoe snel we zijn volgend seizoen. Als we meedoen, dan zal mijn focus volledig op de Formule 1 liggen, maar als dat niet zo is dan kun je er misschien andere dingen naast gaan doen", zei Verstappen tijdens een interview samen met zijn vader Jos Verstappen (53) van Viaplay.

Verstappen sluit een deelname aan de Dakar Rally wel op voorhand uit. "Ik ga zo'n auto niet uit het zand halen. Ik haat zand", zei de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1. "Maar het racen van 24-uursraces heeft me altijd geboeid. Het is bijzonder en heel anders dan de Formule 1. Je deelt een auto met een ander. Mijn doel was altijd succesvol te zijn in de Formule 1. Daar wilde ik succesvol zijn. Dat is gelukt. In de toekomst wil je weer andere dingen."