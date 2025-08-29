ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen gaat in 2026 mogelijk ook elders racen

Sport
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 21:10
anp290825208 1
ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen (27) sluit niet uit dat hij komend seizoen naast de Formule 1 ook aan andere races gaat deelnemen. "Het ligt eraan hoe snel we zijn volgend seizoen. Als we meedoen, dan zal mijn focus volledig op de Formule 1 liggen, maar als dat niet zo is dan kun je er misschien andere dingen naast gaan doen", zei Verstappen tijdens een interview samen met zijn vader Jos Verstappen (53) van Viaplay.
Verstappen sluit een deelname aan de Dakar Rally wel op voorhand uit. "Ik ga zo'n auto niet uit het zand halen. Ik haat zand", zei de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1. "Maar het racen van 24-uursraces heeft me altijd geboeid. Het is bijzonder en heel anders dan de Formule 1. Je deelt een auto met een ander. Mijn doel was altijd succesvol te zijn in de Formule 1. Daar wilde ik succesvol zijn. Dat is gelukt. In de toekomst wil je weer andere dingen."
Vorig artikel

Palestijnen vragen VS om weigering visa terug te draaien

POPULAIR NIEUWS

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op

ANP-529548248

Emma Heesters toont voor- en nafoto na kanker: "8 kilo zwaarder maar wel gezond"