A59 bij Den Bosch weer vrijgegeven, demonstranten van snelweg af

DEN BOSCH (ANP) - De demonstranten die de A59 bij Den Bosch blokkeerden, zijn de snelweg weer af. De weg daar is daarom weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat (RWS). Woensdagavond liepen zo'n 150 mensen de snelweg op in de rijrichting van Den Bosch naar Waalwijk omdat zij niet willen dat er een tijdelijke asielopvang voor jongeren in Engelen komt.

Eerder bewoog de groep demonstranten al van de rijbaan richting de afrit. RWS hield toen het verkeer nog grotendeels tegen, omdat de situatie nog onvoorspelbaar was. Nu is het verkeer weer volledig hervat. De weg van Waalwijk naar Den Bosch is wel dicht, maar dat komt door geplande wegwerkzaamheden.

RWS zegt niet te weten of het protest ergens anders wordt voortgezet.