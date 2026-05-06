Van den Brink benadrukt bij VN belang terugkeer migranten

NEW YORK (ANP) - Op internationaal niveau wil asielminister Bart van den Brink vooral benadrukken dat "terugkeer een essentieel onderdeel moet zijn" van migratiebeleid. Die boodschap heeft hij naar eigen zeggen naar voren kunnen brengen op een VN-migratiebijeenkomst in New York.

In een gesprek met het ANP zegt hij dat "de discussie internationaal heel erg aan het veranderen is" als het gaat om terugkeer. "Landen waaruit mensen eerst alleen maar vertrokken, zien nu ook dat ze doorreis- of zelfs bestemmingsland worden."

Het kabinet wil onder meer dat mensen die gevlucht zijn uit Syrië teruggaan. De diplomatieke banden met dat land zijn na de burgeroorlog daar weer in opbouw. Van den Brink heeft voor het eerst gesproken met de vertegenwoordiger van Syrië bij de Verenigde Naties.

'Fragiel'

Het land wil volgens de CDA-minister "graag afspraken maken met Europa over de wederopbouw van Syrië en hoe terugkeer daaraan bij kan dragen".

Recent werd de veiligheidssituatie in Syrië nog als "fragiel" omschreven door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.