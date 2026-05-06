Spanje verwacht maandag passagiers cruiseschip te evacueren

SANTA CRUZ DE TENERIFE (ANP) - Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken denkt dat de overgebleven passagiers van de MV Hondius komende maandag kunnen worden geëvacueerd, schrijft de krant El País. De verwachting is nu dat het cruiseschip zaterdag aankomt op Tenerife, maar daar moeten de passagiers nog aan boord blijven tot ze twee dagen later worden opgehaald, staat in een verklaring.

Het Spaanse ministerie van Defensie zal ervoor zorgen dat alle Spaanse opvarenden naar een ziekenhuis in Madrid worden overgebracht. Alle EU-lidstaten krijgen bovendien de kans hun eigen burgers te evacueren. Mocht een land daar niet toe in staat zijn, dan neemt de Europese Commissie de verantwoordelijkheid voor die Europese burgers op zich. De passagiers mogen in elk geval niet van boord tot hun vliegtuig er is.

De ongeveer 150 mensen die nog aan boord zijn van de Hondius hebben op dit moment geen klachten die wijzen op besmetting met het hantavirus. Alle zieken zijn eerder al geëvacueerd.