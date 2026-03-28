A7 richting Lyon goeddeels geblokkeerd door actie chauffeurs

LYON (ANP/AFP) - Ongeveer 25 vrachtauto's en een bus zijn op de drukke Franse autosnelweg A7 richting Lyon gestopt om te demonstreren tegen de hoge brandstofprijzen, melden plaatselijke media. De chauffeurs delen pamfletten uit aan automobilisten die nog over één rijbaan kunnen.

Waarnemers spreken van aanzienlijke vertraging en raden aan de autosnelweg rond Chasse-sur-Rhône, 15 kilometer ten zuiden van Lyon, in noordelijke richting te mijden. De komende dagen staan ​​er ook protesten gepland in Auvergne, de regio Parijs en in Occitanië, een grote zuidelijke regio waar ook autosnelweg A9 naar Spanje loopt en waar Toulouse en Montpellier liggen.

Sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen eind februari op Iran begonnen, wordt brandstof duurder. Volgens Jean-Christophe Gautheron van de Organisatie van Europese Wegtransporteurs is dit nóg een crisis uit een reeks voor de sector. Volgens hem is de steun die de Franse regering vrijdag heeft aangekondigd "een begin, maar niet genoeg".

Vrijdagavond kondigde de Franse regering een steunpakket van zo'n 50 miljoen euro aan voor de transportsector, dat in april beschikbaar komt. Het is gericht op zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen die kunnen aantonen "grote liquiditeitsproblemen te hebben als gevolg van de crisis". De steun zou neerkomen op een bedrag van 20 cent per liter brandstof.