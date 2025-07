A9 bij Badhoevedorp weer vrijgegeven voor verkeer

BADHOEVEDORP (ANP) - De snelweg A9 bij knooppunt Badhoevedorp is ook in de richting van Amstelveen weer vrijgegeven, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. De weg was sinds maandagavond afgesloten door een ongeval, waarbij iemand om het leven kwam.

Er geldt volgens Rijkswaterstaat nog wel een snelheidsbeperking. Dinsdagavond gaan wegwerkers het beschadigde asfalt herstellen. De weg in de richting van Alkmaar was eerder al vrijgegeven voor verkeer.

De ANWB meldt verder dat het bij Amsterdam druk is door de wegwerkzaamheden aan de zuidkant van de stad. Zo is er een half uur vertraging op de A8 richting Amsterdam bij het knooppunt Coenplein.