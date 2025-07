Stemming over Trumps belangrijke binnenlandwet gaat de nacht in

WASHINGTON (ANP/AFP) - De stemmingen in de Amerikaanse Senaat over Donald Trumps grote wet voor binnenlands beleid zijn nachtwerk geworden. De zogenoemde One Big Beautiful Bill omvat onder meer bezuinigingen op de sociale zekerheid en zorg en laat de staatsschuld in tien jaar oplopen met 3300 miljard dollar (2800 miljard euro).

De stemmingen begonnen maandagochtend, lokale tijd. Om 02.00 uur waren de stemmingen nog bezig. Het duurt zo lang omdat de Democraten tal van wijzigingsvoorstellen hebben gedaan waarover gestemd moet worden.

Steun voor de wet is onzeker omdat Trumps Republikeinse partij een magere meerderheid heeft in de Senaat. Er zijn maar vier stemmen nodig om de wet tegen te houden. Twee Republikeinen, Rand Paul en Thom Tillis, hebben al aangekondigd dat ze tegen stemmen.

De verwachting is dat de wet uiteindelijk toch door de Senaat komt. Daarna moet hij naar het Huis van Afgevaardigden, waar het voor Trump opnieuw krap zal worden. Hij hoopt de wet vrijdag te ondertekenen.