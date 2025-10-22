Aandeel 65-plussers onder kiezers groter dan ooit

Ruim 13 miljoen mensen mogen stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. Het aandeel kiezers van 65 jaar en ouder is daarbij groter dan voorheen, meldt het CBS. Bijna 30 procent van de kiesgerechtigden is 65 jaar en ouder, terwijl dit 30 jaar geleden nog 18 procent was. Het aandeel jonge kiezers tot 35 jaar blijft al sinds 2010 rond een kwart. Ongeveer 400.000 jongeren mogen dit jaar voor het eerst hun stem uitbrengen. De cijfers zijn voorlopig.

Van de volwassen bevolking heeft 91 procent stemrecht, minder dan in 2017, toen dat nog 94 procent was. Dit verschil komt vooral door toegenomen immigratie. Niet alle nieuwkomers hebben de Nederlandse nationaliteit en mogen daardoor (nog) niet stemmen.

De gemiddelde leeftijd van de bevolking met stemrecht is gestegen tot 51 jaar, vergeleken met 49,5 jaar tien jaar geleden.

Inwoners mogen stemmen als zij 18 jaar of ouder zijn, de Nederlandse nationaliteit bezitten en niet zijn uitgesloten van de verkiezingen. Dit laatste geldt alleen in uitzonderlijke gevallen, als de rechter iemand heeft veroordeeld voor bepaalde misdrijven.