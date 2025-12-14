ECONOMIE
Iran veroordeelt aanslag in Sydney

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 16:20
TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft de dodelijke aanval op een Joods evenement in het Australische Sydney veroordeeld. "Terreur en de moord op mensen, waar die ook worden gepleegd, zijn te verwerpen en te veroordelen", schrijft een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken op X.
Bij het geweld, dat de politie als terreur bestempelt, werden zeker twaalf mensen gedood, onder wie een van de schutters. 29 gewonden moesten naar het ziekenhuis.
De betrekkingen tussen Iran en Australië zijn dit jaar aanzienlijk verslechterd. In augustus beschuldigde Canberra de Iraanse Revolutionaire Garde van twee brandstichtingen in 2024 gericht tegen de Joodse gemeenschap in Australië. Er vielen geen slachtoffers. Iran ontkent betrokkenheid.
Australië verklaarde desalniettemin de Iraanse ambassadeur tot persona non grata en riep zijn eigen ambassadeur terug en schortte de activiteiten van zijn ambassade in Teheran op. Iran veroordeelde de stap en beloofde "vergeldingsmaatregelen".
