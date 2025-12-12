Steun in Brabantse Staten voor nieuwe stikstofkoers provincie

DEN BOSCH (ANP) - Een meerderheid van Provinciale Staten in Noord-Brabant heeft, hoewel Statenleden zich onder druk gezet voelden, ingestemd met het nieuwe stikstofplan van de provincie.

"Wij zwichten niet voor intimidatie", aldus de VVD. De partij reageerde op de brief die Statenleden van de coalitiepartijen donderdag thuis ontvingen van de radicale boerenactiegroep Farmers Defence Force. FDF hield de politici voor dat ze door in te stemmen met de landbouwplannen zouden meewerken aan een onrechtmatige daad of een strafbaar feit. Commissaris van de Koning Ina Adema noemde het "volstrekt onacceptabel en ontoelaatbaar".

Brabant komt zelf met een plan en wacht niet op het nieuwe kabinet. "Nieuwe wetten maken duurt een tijd", aldus gedeputeerde Wilma Dirken. Zij wil dat er zo snel mogelijk weer vergunningen kunnen worden afgegeven voor bijvoorbeeld woningbouw. Dat gaat nu moeizaam door de stikstofproblemen. "We hebben niet de luxe om de provincie langer op slot te laten."

Innovaties

Coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP en Lokaal Brabant en Volt (31 van de 55 zetels) steunen de maatregelen. Onder meer de BBB is kritis​ch op de nieuwe eisen, omdat de ​landbouw ​al laat zien dat ze "wil en kan verduurzamen".​ De partij vindt de ​zogenaamde menukaart waaruit veehouders maatregelen kunnen kiezen om de uitstoot uit hun oudere stallen te laten dalen te beperkt​. ​

Partijen roepen agrariërs op innovaties aan te dragen die niet op de lijst staan. ​Dirken is bereid te onderzoeken of ook oudere stallen met nieuwe technieken misschien kunnen worden vernieuwd zonder vergunning. ​Ze denkt daarbij aan "enkele schrijnende gevallen met echt heel oude stallen".