Otterspeer wil als coach van nieuw schaatsteam naar Spelen Milaan

ALKMAAR (ANP) - De gestopte topschaatser Hein Otterspeer wil met zijn schaatsers van de nieuwe ploeg Staan CTS Group meteen dit seizoen meestrijden om de olympische tickets. Het team van coach Ian Steen en zijn assistente en mede-eigenaar Otterspeer denkt dat het mogelijk is om met minimaal één schaatser de Spelen van Milaan te halen.

De schaatsploeg presenteerde zichzelf dinsdag in Alkmaar met daarbij voormalig Nederlands kampioenen sprint Isabel Grevelt en Michelle de Jong en veel jonge schaatsers. Daan van der Elst komt uit voor België en maakt ook kans zich met de ploegachtervolging te kwalificeren voor de Spelen.

Otterspeer raakte kort na zijn afscheid afgelopen voorjaar in contact met Steen om te gaan samenwerken met een eigen ploeg. "Ik was daarna op een retraite en was niet bereikbaar. Toen ik daaruit kwam las ik het bericht van Ian dat Staan als sponsor rond was", vertelt hij. Otterspeer meldt dat de hoofdsponsor voor vijf jaar met de ploeg door wil en CTS Group voor twee jaar.