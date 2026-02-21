ECONOMIE
Aankomend premier Jetten klaar met klus als formateur

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 21 februari 2026 om 12:47
bijgewerkt om zaterdag, 21 februari 2026 om 13:12
anp210226075 1
 Het werk van Rob Jetten als formateur zit erop. De politiek leider van D66 heeft zaterdag zijn eindverslag overhandigd aan Tweede Kamervoorzitter Thom van Campen. Maandag wordt hij beëdigd als minister-president.
D66, VVD en CDA sloten eind vorige maand een coalitieakkoord. De drie partijen vormen samen een minderheidskabinet dat voor steun in zowel de Eerste als de Tweede Kamer sterk afhankelijk is van andere partijen. Jetten was als formateur belast met het samenstellen van de ploeg van ministers en staatssecretarissen die maandag met hem op het bordes van Paleis Huis ten Bosch staat.
De nieuwe bewindspersonen kwamen zaterdagochtend bijeen voor de oprichtingsvergadering van het kabinet-Jetten. In dit overleg, ook wel constituerend beraad genoemd, zijn onder meer definitieve afspraken gemaakt over de taakverdeling. De pers was niet welkom om vooraf of na afloop vragen te stellen.
