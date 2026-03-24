Aantal asielzoekers in Ter Apel schiet omhoog

TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel is gestegen tot boven de 2100. Dat is aanzienlijk hoger dan de afgelopen weken, en toen lagen de aantallen al ruim boven de limiet van 2000 mensen. Voor opvangorgaan COA betekent dit geen nieuwe dwangsom, het maximumbedrag van 5 miljoen euro is ruim een week geleden bereikt.

In de nacht van maandag op dinsdag sliepen 2128 mensen in Ter Apel. Dat is het hoogste aantal sinds 3 februari. Vergeleken met de nacht ervoor steeg het aantal opgevangen mensen met 68, de grootste toename sinds begin februari.

De drukte in Ter Apel komt door een gebrek aan opvangplaatsen in de rest van het land. Mede daardoor houdt het COA een asielzoekerscentrum en een noodopvang in de gemeente Hardenberg en een tijdelijke opvang in Epe in gebruik, ook al hadden die moeten sluiten. Hardenberg legt daarom na dinsdag dwangsommen op. Voor het azc moet het COA 55.000 euro per dag betalen, voor de noodopvang 7500 euro per dag. Epe werkt ook aan dwangsommen.