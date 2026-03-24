Verklaring Ronnie Flex besproken in hoger beroep Ali B

Tijdens de behandeling van het hoger beroep in de zaak tegen Ali B is onder meer de nieuwe verklaring van rapper Ronnie Flex besproken. Hij verklaarde bij de onderzoeksrechter van het hof dat hij zich niet kan herinneren dat hij het woord verkrachting heeft gehoord tijdens een schrijverskamp in Heiloo in 2018. Het woord is ook niet gezegd, reageerde Ali B dinsdag.

De verklaring van Ronell Plasschaert, zoals Ronnie Flex eigenlijk heet, speelt een rol bij de beschuldiging van verkrachting van de vrouw die als eerste aangifte deed. Zij stelt in haar aangifte dat Ali B zijn vingers zonder toestemming bij haar naar binnen bracht, terwijl ze orale seks met Ronnie Flex had.

Het incident gebeurde op een slaapkamer. In zijn verklaring spreekt Ronnie Flex van "een akkefietje" dat ontstond toen Ali B de kamer binnenkwam. Maar hij hoorde de vrouw niet het woord verkrachting gebruiken. Volgens de verklaring verliet Ali B na de woordenwisseling de kamer en gingen Ronnie Flex en de vrouw daarna verder.

Ali B stelt dat het moeilijk te geloven is dat Ronnie Flex niets gemerkt zou hebben als het woord verkrachting was gebruikt. "Als je oraal bevredigd wordt en je hoort het woord verkrachting, moeten alle alarmbellen afgaan." Er werd ook gesproken over een eerdere verklaring van de vrouw, die zei dat Ali B naast Ronnie Flex was gaan liggen. Flex zei echter dat Ali B nooit naast hem heeft gelegen.