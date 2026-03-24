Openbaar vervoer krijgt opnieuw ruime voldoende van reizigers

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 11:27
DEN HAAG (ANP) - Reizigers in het openbaar vervoer geven het ov in 2025 een ruime voldoende. Net als in 2024 en 2023 krijgt het Nederlandse openbaar vervoer gemiddeld een 7,8, blijkt uit onderzoek van kennisplatform CROW.
Voor het onderzoek zijn reizigers gevraagd naar hun mening over vervoer met trein, bus, tram, metro en boot. Vervoer over water "krijgt al jaren een hoge waardering" en scoort met een 8,7 wederom het hoogst. Bus en tram worden iets hoger beoordeeld dan gemiddeld (7,9). De metro, sprinter en Eurocity Direct scoren gelijk met het landelijk gemiddelde en de regionale trein, intercity en Intercity Direct zitten daar iets onder.
In de enquête is ook gevraagd naar enkele deelonderdelen, zoals gemak van het instappen en de kans op een zitplaats. Het deelonderdeel prijs scoort een onvoldoende: 5,4. Informatie bij vertragingen (6,3) en drukte in het voertuig (6,9) krijgen "een magere voldoende" van reizigers, aldus CROW.
