Nog vijf demonstranten vast na protest bij Concertgebouw

AMSTERDAM (ANP) - Van de 22 demonstranten die zondag zijn aangehouden bij het Concertgebouw in Amsterdam zitten er maandagochtend nog vijf vast, meldt de politie. Justitie beslist nadat zij zijn gehoord over een eventuele vervolging.

Honderden mensen demonstreerden zondag tegen het optreden van de Israëlische voorzanger Shai Abramson, die die dag in het Concertgebouw optrad. Abramson heeft banden met het Israëlische leger.

De politiewoordvoerder wilde niets zeggen over de leeftijden of het geslacht van de personen die nog vastzitten. Ook kon hij niets delen over waarvan deze personen worden verdacht.