Aantal asielzoekers in Ter Apel zakt weer tot net onder 2000

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 10:20
anp190925087 1
TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel is gedaald tot 1972. Dat is onder de limiet van 2000 mensen, waardoor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vrijdag geen dwangsom van 50.000 euro hoeft te betalen. Het totaalbedrag blijft staan op 200.000 euro.
Vorige week kwam de bezetting drie keer boven de grens uit, en in de nacht van woensdag op donderdag gebeurde dat ook.
Het aantal asielzoekers in het centrum is in de afgelopen maanden langzaam weer opgelopen. Dat komt volgens het COA doordat enkele tijdelijke opvanglocaties zijn gesloten. Een grote opvang voor 1250 asielzoekers in Biddinghuizen is waarschijnlijk pas volgende maand beschikbaar. Bovendien zitten duizenden erkende vluchtelingen nog in asielzoekerscentra. Die statushouders mogen in Nederland blijven, maar door woningnood is er geen plek voor ze. Hun bedden in de azc's komen daardoor niet vrij voor nieuwkomers. Daarnaast ligt het aantal asielaanvragen in de zomer doorgaans wat hoger dan in het voorjaar en het najaar.
