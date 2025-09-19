ECONOMIE
Politie zegt niets over identiteit overleden personen in Alkmaar

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 10:19
ALKMAAR (ANP) - De politie gaat niets zeggen over de identiteit van de drie mensen die eerder deze week dood werden gevonden in een woning in Alkmaar. Een woordvoerder herhaalde dat uit politieonderzoek blijkt dat er geen andere mensen betrokken waren bij de dood van de drie.
Het politieonderzoek is afgerond, omdat er niemand strafrechtelijk vervolgd zal worden voor de dood van de drie mensen, legt de woordvoerder uit. "Uit respect voor nabestaanden" worden daarom geen details over de zaak gedeeld met het publiek. De politie doet nog wel "wat aanvullend onderzoek" naar het voorval om vragen van de nabestaanden te kunnen beantwoorden.
De wijkagent in Alkmaar krijgt veel vragen over de vondst van de drie lichamen, aldus de woordvoerder. Een ANP-verslaggever hoorde eerder deze week van twee buurtbewoners dat in het huis een gezin met een jong kind woonde. Of dat kind een van de drie overledenen is, is dus niet duidelijk.
