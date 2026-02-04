ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal asielzoekers Ter Apel daalt, maar nog altijd meer dan 2100

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 16:16
anp040226197 1
TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van dinsdag op woensdag 2111 asielzoekers overnacht. Dat zijn er iets minder dan een dag eerder. Het aantal zit wel nog altijd boven de 2100, een niveau dat de afgelopen maanden niet was bereikt.
Het aanmeldcentrum ving in de nacht van maandag op dinsdag 2161 mensen op. Opvangorgaan COA heeft met de gemeente Westerwolde afgesproken dat er maximaal 2000 mensen op het terrein mogen worden opgevangen. Voor elke dag erboven moet het COA een dwangsom van 50.000 euro aan de gemeente betalen. Het bedrag is nu opgelopen tot 3,1 miljoen euro.
In oktober 2024 waren er voor het laatst meer dan 2200 asielzoekers in Ter Apel.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

ANP-545447886

Jongen van 13 zwemt 14 kilometer in woeste zee en redt zo de rest van het gezin

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

Loading