Aantal asielzoekers Ter Apel daalt, maar nog altijd meer dan 2100

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van dinsdag op woensdag 2111 asielzoekers overnacht. Dat zijn er iets minder dan een dag eerder. Het aantal zit wel nog altijd boven de 2100, een niveau dat de afgelopen maanden niet was bereikt.

Het aanmeldcentrum ving in de nacht van maandag op dinsdag 2161 mensen op. Opvangorgaan COA heeft met de gemeente Westerwolde afgesproken dat er maximaal 2000 mensen op het terrein mogen worden opgevangen. Voor elke dag erboven moet het COA een dwangsom van 50.000 euro aan de gemeente betalen. Het bedrag is nu opgelopen tot 3,1 miljoen euro.

In oktober 2024 waren er voor het laatst meer dan 2200 asielzoekers in Ter Apel.