Aantal asielzoekers Ter Apel stijgt naar bijna 2200

TER APEL (ANP) - Het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel is opgelopen naar 2162. Dat is het hoogste aantal sinds begin november. In het complex verblijven 74 mensen meer dan op maandag.

Het aanmeldcentrum staat in de Groningse gemeente Westerwolde. Opvangorgaan COA heeft met de gemeente afgesproken dat er maximaal 2000 mensen op het terrein mogen worden opgevangen. Voor elke dag erboven moet het COA een dwangsom van 50.000 euro aan de gemeente betalen.

De limiet wordt nu voor de achtste dag op rij overschreden. Daarvoor lukte het juist ruim een maand lang om vrijwel onafgebroken onder de grens te blijven.