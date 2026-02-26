ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal geboortes in Japan voor tiende jaar op rij afgenomen

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 10:48
anp260226092 1
TOKIO (ANP/AFP) - Het aantal geboortes is in Japan voor het tiende jaar op rij afgenomen. Het Oost-Aziatische land heeft een van de laagste geboortecijfers ter wereld en kampt ook met een krimpende en vergrijzende bevolking.
Volgens het ministerie van Gezondheid werden vorig jaar bijna 706.000 baby's geboren, 2,1 procent minder dan in 2024. Er waren ook 1,6 miljoen sterfgevallen. Dat was een daling van 0,8 procent in vergelijking met 2024. De autoriteiten schatten dat Japan in februari bijna 122,9 miljoen inwoners telde. Dat betekent dat de bevolking in een jaar met 580.000 personen is afgenomen.
Het tegengaan van deze bevolkingstrends geldt als een grote uitdaging voor de regering. De ontwikkelingen gaan gepaard met diverse problemen, waaronder personeelstekorten en stijgende kosten voor sociale voorzieningen. De staatsschuld neemt mede hierdoor toe. Japan heeft al de hoogste schuldenlast onder de grote economieën.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 410606406

We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

e21bdfac-182e-4bc8-bbf3-744f239504ea

Fergie leefde als een koningin

ANP-551650610

De idiotie van de nieuwe Box 3-wetgeving: "Het is een vrij bizarre situatie"

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

ANP-72285974

Het is beter om bevroren groenten niet te koken

Loading