Aantal geboortes in Japan voor tiende jaar op rij afgenomen

TOKIO (ANP/AFP) - Het aantal geboortes is in Japan voor het tiende jaar op rij afgenomen. Het Oost-Aziatische land heeft een van de laagste geboortecijfers ter wereld en kampt ook met een krimpende en vergrijzende bevolking.

Volgens het ministerie van Gezondheid werden vorig jaar bijna 706.000 baby's geboren, 2,1 procent minder dan in 2024. Er waren ook 1,6 miljoen sterfgevallen. Dat was een daling van 0,8 procent in vergelijking met 2024. De autoriteiten schatten dat Japan in februari bijna 122,9 miljoen inwoners telde. Dat betekent dat de bevolking in een jaar met 580.000 personen is afgenomen.

Het tegengaan van deze bevolkingstrends geldt als een grote uitdaging voor de regering. De ontwikkelingen gaan gepaard met diverse problemen, waaronder personeelstekorten en stijgende kosten voor sociale voorzieningen. De staatsschuld neemt mede hierdoor toe. Japan heeft al de hoogste schuldenlast onder de grote economieën.