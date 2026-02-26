Nederlanders onderschatten schimmel in de badkamer: ‘Een beetje schimmel hoort erbij’

De meerderheid van de Nederlanders (61%) heeft last van schimmel in de badkamer . Dat blijkt uit onderzoek van X²O Badkamers (https://www.x2o.nl/inspiratie-en-advies/tips-advies/schimmel-in-de-badkamer), uitgevoerd door PanelWizard onder ruim duizend Nederlanders. Het onderzoek laat zien dat schimmel voor veel huishoudens een hardnekkig probleem is, ondanks de gezondheidsrisico ’s waar veel mensen van op de hoogte zijn.

Veel Nederlanders slagen er niet in schimmel permanent te verwijderen. Dit is zorgwekkend, omdat schimmel kan leiden tot luchtwegklachten, allergieën en verergering van astma. Het terugkeren van schimmel wordt niet alleen veroorzaakt door onvoldoende schoonmaken. Meestal speelt een combinatie van factoren een rol, zoals hoge luchtvochtigheid, gebrekkige ventilatie, isolatieproblemen en de manier waarop de badkamer is ontworpen.

Terugkerend probleem in veel woningen

De meeste Nederlanders nemen maatregelen om schimmel te voorkomen. Zo zegt 89% actief te ventileren of de badkamer te drogen na gebruik, en pakt 84% schimmelplekken aan met schoonmaakmiddelen. Toch blijft schimmel in veel badkamers terugkeren.

Vaak wijst dit op structurele oorzaken, zoals onvoldoende mechanische ventilatie, het dichthouden van ramen om energie te besparen en oudere badkamers die vocht vasthouden. Die conclusie sluit aan bij eerder onderzoek van de Woonbond, waaruit blijkt dat schimmel vooral in huurwoningen relatief vaak voorkomt¹. Naast badkamers zijn ook slaapkamers en woonkamers kwetsbare plekken voor schimmelvorming.

Normalisering van schimmel

Opvallend is dat 13% van de Nederlanders vindt dat ‘een beetje schimmel erbij hoort’. Tegelijkertijd maakt een meerderheid zich zorgen over de mogelijke gezondheidsrisico’s. Dat bewustzijn lijkt in Nederland echter lager te liggen dan bij de zuiderburen in België: daar maakt 77% zich zorgen over schimmel, tegenover 59% in Nederland.

De badkamer is een ruimte met structureel slechte luchtkwaliteit, maar schimmel wordt daar vaak gezien als gewone viezigheid. Juist doordat schimmel zo wijdverbreid is, bestaat het risico dat mensen de ernst ervan onderschatten. Deze normalisering is zorgwekkend, omdat langdurige blootstelling aan schimmelsporen gezondheidsklachten kan veroorzaken.