ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frans socialemediaverbod voor jongeren ongrondwettig verklaard

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 16:05
anp140826178 1
PARIJS (ANP) - Nieuwe Franse wetgeving die socialemediagebruik voor mensen jonger dan 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet, heeft de Grondwettelijke Raad van het land bepaald. De regering moet minderjarigen weliswaar beschermen, maar dit is volgens de rechterlijke instantie een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers.
Volgens de hoogste raad staat onvoldoende vast welke gevaren sociale media hebben voor minderjarigen. Bovendien wordt in de nieuwe wet onvoldoende gekeken naar de persoonlijke omstandigheden, die per persoon kunnen verschillen. Ouders zouden mogelijkheden moeten hebben om er voor hun kinderen andere regels op na te houden.
Verder leidt de wet ertoe dat iedereen moet aantonen dat zij of hij oud genoeg is om sociale media te mogen gebruiken, inclusief 15-plussers. Ook dat gaat volgens de raad te ver. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen, meldt zijn kantoor.
De Grondwettelijke Raad is geen hooggerechtshof, maar kan wel wetten tegenhouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2720267685

Na dagen van hitte gaat het regenen: dit is wanneer je dat kunt verwachten

96031428_m

Code geel, code smog: hoe Nederland vrijdag stikt in zijn eigen zomer

strand populair op warme en zonnige tweede paasdag1650288524

Het warmste moment van de dag is veel later dan je denkt

shutterstock_2754982291

Bolletje ijs is luxe geworden: dit Europese land is het duurst

Avocado-fruits

Je moet stoppen met het eten van avocado's. Nu

168616165_m

Hij kraakte 50 jaar lang zijn knokkels om zijn moeder ongelijk te geven: dit is de uitslag

Loading