Aantal minderjarige verdachten neemt verder af

DEN HAAG (ANP) - Vorig jaar zijn bij politie en justitie minder minderjarige verdachten in beeld gekomen dan het jaar ervoor. Het aantal daalde met 3 procent tot ruim 27.000 minderjarigen, komt naar voren uit een rapport over de criminaliteitscijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), statistiekbureau CBS en de Raad voor de Rechtspraak.

In de afgelopen tien jaar daalde het aantal minderjarige verdachten met 28 procent. Dat is een grotere daling dan die van het totaalaantal verdachten in diezelfde periode. Al was de daling in het laatste jaar wel minder sterk (-3 tegen -6 procent). Ook het aantal straffen en sancties door politie, OM en de rechter is flink gedaald in tien jaar tijd (-37 procent).

Van de ruim 27.000 minderjarige verdachten kregen er vorig jaar dik 5000 direct van de politie een sanctie. Dan gaat het vooral om een verwijzing naar bureau Halt. Bijna de helft van de minderjarigen werd verdacht van vermogensmisdrijven, zoals diefstal en inbraak. De rechter deelde 3600 keer een straf uit.

Misdaadniveaus

Vorig jaar meldde het WODC al dat verdachten en daders van crimineel gedrag niet steeds jonger zijn of vaker verdachte of dader zijn van ernstige geweldsincidenten. Wel zei het centrum toen dat het niet wordt uitgesloten dat er "verjonging kan zijn bij bepaalde soorten misdrijven of in specifieke regio's".

In het rapport staat verder dat de "misdaadniveaus op alle fronten lager" zijn dan tien jaar geleden. Het totaalaantal overtredingen nam wel toe, met vooral in het laatste jaar een sterkere stijging. Het aantal meldingen van overlast bleef vorig jaar ongeveer gelijk vergeleken met 2023, maar de geregistreerde overlast steeg wel met 44 procent.