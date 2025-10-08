ECONOMIE
Staatssecretaris praat op Veluwe over zorgen rond de wolf

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 18:04
EPE (ANP) - Demissionair staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur, BBB) heeft woensdag met bewoners uit de Gelderse plaatsen Epe en Heerde en burgemeesters gesproken over de zorgen die er leven rond de wolf. Gemeenten op en rond de Veluwe stuurden de bewindsman onlangs een brandbrief over "de toenemende aanwezigheid van de wolf" en willen ruimere bevoegdheden om te kunnen optreden in noodsituaties. Ook de provincie Gelderland schaarde zich achter die oproep.
Rummenie bezocht onder meer een plaatselijke schaapskooi en nam twee petities van inwoners in ontvangst. Volgens de bestuurders en de provincie neemt het aantal incidenten met wolven toe en voelen inwoners zich vaker onveilig. Ook het aantal wolvenaanvallen op veedieren als schapen stijgt, stelt Gelderland. Rummenie zei de zorgen te begrijpen en is ook voorstander van strenger wolvenbeleid. "We doen er alles aan om incidenten te voorkomen, en als ze zich toch voordoen wil ik dat bestuurders snel en daadkrachtig kunnen optreden."
