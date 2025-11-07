Aantal ongeldige stemmen daalt in proef met kleiner stembiljet

DEN HAAG (ANP) - In de vijf gemeenten waar kiezers als proef met een kleiner stembiljet hebben gestemd, zijn minder stemmen ongeldig verklaard dan bij het vorige experiment, bij de Europese verkiezingen vorig jaar. De Kiesraad noemt dat verheugend.

De proef moet nog worden geëvalueerd. Volgens Wim Kuijken, voorzitter van de Kiesraad, zijn de eerste signalen van kiezers en stembureauleden positief. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement was 0,74 procent van de stemmen in de deelnemende gemeenten ongeldig; nu is dat 0,48 procent.

De proef werd gehouden in Alphen aan den Rijn en Midden-Delfland (Zuid-Holland), Boekel (Noord-Brabant), Borne (Overijssel) en Tynaarlo (Drenthe). Op de bovenste helft van het biljet staan de logo's en namen van partijen, op de onderste helft de nummers van de kandidaten. Kiezers maken twee vakjes rood: bij de partij en bij het nummer van de kandidaat van die partij. Als het werkt, hoeven kiezers geen stembiljet ter grootte van een strandlaken te gebruiken.

Landelijk is ongeveer 0,3 procent van de stemmen ongeldig verklaard.