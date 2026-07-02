ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deze cel doen alles wat een levende cel doet. Hij is door mensen gemaakt

Wetenschap
door Gerard Driehuis
donderdag, 02 juli 2026 om 7:18
Scherm­afbeelding 2026-07-02 om 06.14.45
Wetenschappers in de Verenigde Staten hebben een kunstmatige cel gebouwd die zich voedt, groeit, deelt en zelfs rudimentair evolueert – een mijlpaal in de zoektocht om leven van de grond af op te bouwen.

Doorbraak in Minnesota

Een team rond synthetisch biologe Kate Adamala aan de University of Minnesota presenteerde deze week de zogeheten SpudCell, een microscopisch “druppeltje” omhuld door een vetmembraan en gevuld met een zorgvuldig samengestelde mix van eiwitten, DNA en andere moleculen. De cel is volledig opgebouwd uit niet-levende, gezuiverde componenten en bevat slechts 36 genen – een fractie van de circa 4.460 genen van een standaard E. coli-bacterie en de ongeveer 20.000 coderende genen in het menselijk genoom.

Wat deze kunstcel kan

In een speciaal voedingsmedium neemt SpudCell kleine moleculen op via kanaaltjes in het membraan en versmelt met “voederbelletjes” vol grotere voedingsstoffen, waarna de cel groeit. Door een slimme verdichtingsmethode van eiwitten aan het oppervlak kan het membraan naar binnen buigen totdat de cel zich in tweeën splitst; beide dochtercellen gaan vervolgens op dezelfde manier verder. In experimenten bleken gemuteerde SpudCells die efficiënter aan voederbelletjes binden, binnen vijf generaties de oorspronkelijke variant te overtreffen, wat wijst op eenvoudige evolutionaire competitie.

Hoe ver is dit van ‘echt’ leven?

Toch willen betrokken onderzoekers het woord “levend” nog niet gebruiken: de cel kan bijvoorbeeld zijn eigen ribosomen, de eiwitfabriekjes, nog niet bouwen en heeft na vijf tot tien generaties externe aanvoer nodig voordat het systeem “ophoudt met werken”. “Leven is niet binair,” zegt Adamala; er is geen harde grens tussen dood en levend, en SpudCell bevindt zich volgens haar ergens in dat grijze gebied

Toepassingen én risico’s

De onderzoekers hebben samen met Stanford-bioloog Drew Endy de non-profit Biotic opgericht, die honderden miljoenen dollars en een internationale gemeenschap van wetenschappers moet mobiliseren om SpudCells verder te ontwikkelen en als open-source onderzoeksplatform beschikbaar te maken. Op de lange termijn hopen zij dat zulke synthetische cellen medicijnen kunnen produceren, CO₂ uit de atmosfeer halen of complexe chemische stoffen maken – maar ze erkennen ook dat robuustere kunstcellen veiligheidsvragen oproepen, tot en met het scenario van biologische wapens.

Lees ook

Het DNA op de lijkwade bewijst niets over Jezus, maar alles over de lange, rommelige geschiedenisHet DNA op de lijkwade bewijst niets over Jezus, maar alles over de lange, rommelige geschiedenis
Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?Leef jij je eigen leven – of dat van je grootouders?
Harry Mens’ dochter is zijn dochter niet en Claus en Bernhard haatten elkaarHarry Mens’ dochter is zijn dochter niet en Claus en Bernhard haatten elkaar
Staat de Tasmaanse tijger op uit de dood? Wetenschappers claimen doorbraak na lugubere vondstStaat de Tasmaanse tijger op uit de dood? Wetenschappers claimen doorbraak na lugubere vondst
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-562435703

Gezin dat helemaal geen slachtoffer toeslagenschandaal was kreeg toch 7 ton

189747141_m

Energierekening stijgt vanaf vandaag voor veel huishoudens: dit verandert er en dit kun je doen

shutterstock_2746962807

15 tips om moeiteloos geld te besparen.

Global_billionaires

In deze landen wonen de meeste steenrijke mensen

47386764_m

De verborgen rekening van de hittegolf: dit gaat het jou kosten

173149035_m

Werken in de hitte: dit zijn je rechten als de temperatuur boven de 30 graden uitkomt

Loading