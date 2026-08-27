ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal vermisten in Tibet na overstromingen loopt op

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 4:56
anp270826007 1
BEIJING (ANP/RTR/AFP) - Het aantal vermisten als gevolg van de modderstroom in het Tibetaanse district Gyirong is opgelopen tot 558, meldt de Chinese staatsomroep CCTV.
Onder de vermisten bevinden zich 260 buitenlandse staatsburgers, aldus CCTV. Het dodental bleef onveranderd op drie staan.
Ook aan de Nepalese zijde zijn er veel vermissingen. 468 toeristen, onder wie 393 buitenlanders, zijn daar vermist na de overstromingen.
"Ongeveer 468 toeristen en reizigers zijn niet te bereiken, onder wie 75 Nepalezen", vertelde Suraj Ghimire, woordvoerder van het ministerie van Toerisme, aan AFP. Het dodental in zowel Nepal als China is inmiddels opgelopen tot minstens 165 bevestigde slachtoffers.
loading

POPULAIR NIEUWS

89572216_m

Zie je deze alarmerende Google-melding op je telefoon? Klik vooral nergens op

251866950_m

Delftse ingenieurs tarten tennisbalindustrie met 'bal-oplader': “Investering verdien je zo terug”

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Terwijl Timothy van B&B Vol Liefde pronkt met kaviaar, likt Nederlands stel nog altijd hun wonden: “In zijn gladde praatjes gestonken”

309183363_m

De psychologie achter uitstelgedrag: je innerlijke kleuter grijpt de macht

b0541b4c-bf44-4d27-83c6-f45a317f3b80

Valse erfenisbrief op de mat: senioren verliezen geld én paspoort aan sluwe oplichters

shutterstock_2500952647

Ondernemers frauderen massaal met exportsubsidies. Staat voor honderden miljoenen het schip in.

Loading