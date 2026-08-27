Vakbonden staken in metaal en bouw staken tegen het kabinetsbeleid

Ook werknemers van metaalbedrijven, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties staken tegen de voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid door het kabinet. Volgens vakbond FNV leggen in totaal duizenden mensen het werk neer bij verschillende stakingsacties van vrijdag 4 september tot en met vrijdag 11 september.

Volgens FNV staken duizenden metaalwerkers, installateurs, automonteurs, bouwvakkers, meubelmakers en corporatiemedewerkers. Ze verzetten zich daarmee tegen plannen van het kabinet van D66, VVD en CDA om te bezuinigen op zaken als de WW en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Het kabinet trok eerder plannen in hun toenmalige vorm al in, maar zint nog altijd op bezuinigingen. Vakbonden FNV, CNV en VCP willen dat er helemaal geen sprake meer is van een versobering van het sociale vangnet.

De nieuw aangekondigde acties maken deel uit van een bredere golf stakingen in september om de sociale zekerheid. Zo staken ook havenmedewerkers en ambtenaren. Reizigers krijgen op 9 september te maken met een grote ov-staking.