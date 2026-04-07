Aanval gemeld bij petrochemische industrie Saudi-Arabië

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 9:22
RIYAD (ANP/AFP) - Bij nachtelijke aanvallen op Saudi-Arabië is de petrochemische industrie getroffen in de oostelijke stad Jubail. Dat meldt een bron ter plekke aan het persbureau AFP. "Een aanval veroorzaakte brand bij de SABIC-fabrieken in Jubail. Het geluid van de explosies was erg hard", aldus de bron. Die doelde met SABIC op het concern Saudi Basic Industries Corporation.
Jubail geldt als een belangrijke industriestad waar allerlei producten worden geproduceerd. De autoriteiten hebben laten weten dat raketten zijn onderschept die richting het oosten van het land vlogen.
"Raketbrokstukken zijn neergekomen rond energievoorzieningen; de schade wordt opgenomen", aldus het ministerie van Defensie. Saudi-Arabië heeft eerder Iran beschuldigd van aanvallen op infrastructuur.
De Iraanse industrie ligt ook onder vuur. Israël liet maandag weten het grootste petrochemische complex van het land te hebben bestookt. De petrochemische sector verwerkt ruwe olie tot andere producten.
POPULAIR NIEUWS

Pieter Storms: ‘Ellen ten Damme liegt over verkrachting door Ali B’

Is het uitlaten van je kat goed voor hem of alleen goed voor TikTok?

Deze 5 zinnen zorgen ervoor dat je kind juist niét luistert, volgens een expert

Nieuwe verontrustende foto's van Michael Jackson met kinderen opgedoken

Waarom deze oliecrisis écht anders is: hoge schulden, weinig munitie

Hij is een (half)seniele aftakelende oude man: waarom zwijgt de Amerikaanse pers over Trumps geestelijke aftakeling?

