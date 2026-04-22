Aanval op hulpverleners bij reddingspoging journalist in Libanon

TAYRI (ANP/RTR) - Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon hebben aan zeker twee mensen het leven gekost. Volgens bronnen zijn ook journalisten en hulpverleners getroffen.

Het Libanese staatspersbureau NNA meldde dat twee mensen omkwamen bij een Israëlische aanval op een voertuig in Tayri. Het Israëlische leger zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op "terroristen". Twee journalisten van de Libanese krant Al Akhbar zouden vervolgens naar Tayri zijn gegaan om verslag te doen van de aanvallen.

Ook de journalisten werden aangevallen, schrijven lokale media. Het Rode Kruis zou erin zijn geslaagd om een van hen weg te halen uit de plaats, maar het lot van de ander is onbekend. Vervolgens zou ook een reddingsteam zijn getroffen door een Israëlische drone. Volgens Libanese media werden het Rode Kruis en het Libanese leger tegengehouden toen ze bij de journalist probeerden te komen. Het Israëlische leger (IDF) ontkent dat.

Journalisten

President Joseph Aoun vroeg het Rode Kruis om samen te werken met het Libanese leger en VN-vredesmissie UNIFIL om de journalist zo snel mogelijk te kunnen redden.

De IDF zegt dat eerder op de dag twee auto's wegreden bij een gebouw dat werd gebruikt door Hezbollah. Die zouden de troepen hebben genaderd "op een manier die een directe dreiging voor ze vormde".

De IDF zegt op de hoogte te zijn van het feit dat twee journalisten gewond raakten door de aanvallen. "De IDF richt zich niet op journalisten en neemt maatregelen om de schade voor hen te beperken, terwijl tegelijkertijd de veiligheid van haar troepen wordt gewaarborgd", aldus het leger.