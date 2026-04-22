Trump noemt referendum in Virginia doorgestoken kaart

WASHINGTON (ANP) - Het referendum over de kiesdistricten in de Amerikaanse staat Virginia was volgens president Donald Trump doorgestoken kaart. De kiezers stemden dinsdag in met een kieskaart die bij de volgende verkiezingen in november waarschijnlijk in het voordeel werkt van de Democraten. Trump stelde een dag later op Truth Social dat het briefstemmen verdacht verliep, zonder bewijs te leveren.

Door de grenzen van de districten anders te tekenen, lijken de Democraten straks tien van de elf te verdelen zetels in het Huis van Afgevaardigden te winnen. Ze hebben er nu maar zes. Deze praktijk wordt "gerrymandering" genoemd en komt in de VS vaker voor. Trump noemt het nu oneerlijk, al hebben elders de Republikeinen er ook van geprofiteerd.

"Naast al die andere kwesties was de formulering van het referendum bewust onbegrijpelijk en misleidend. Zoals iedereen weet, ben ik een uitzonderlijk briljant persoon en zelfs ik had geen idee waar ze het in godsnaam over hadden bij het referendum, en zij ook niet!", aldus Trump.