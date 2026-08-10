ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanval op Roemeense ambulance na verspreiding nepnieuws op TikTok

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 14:40
anp100826114 1
RECEA-CRISTUR (ANP/DPA) - Een Roemeense ambulance is in het weekend aangevallen met bijlen, knuppels en stenen nadat op TikTok nepnieuws was verspreid, melden Roemeense media. Volgens de berichten, die al langer rondgaan in het land, zouden ambulances worden gebruikt om kinderen te ontvoeren.
De vermoedelijke aanvallers zouden de berichten op TikTok hebben gezien en vervolgens een ambulance die een patiënt vervoerde hebben tegengehouden met een auto in het dorp Recea-Cristur in het noorden van het land. Ze sloegen de voorruit in met een steen, waardoor de bestuurder van de ambulance werd geraakt door glasscherven. Die liep een oogblessure op, maar reed desondanks door en wist de patiënt veilig naar het ziekenhuis te brengen.
Bij het ophalen van de patiënt zou al onrust zijn ontstaan. Toen de bestuurder de weg vroeg, zouden mensen hebben geweigerd te helpen en zijn gaan filmen. Zes mannen en een vrouw werden aangehouden op verdenking van mishandeling en verstoring van de openbare orde.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (2)

Zoveel scheelt het als je in september op vakantie gaat in plaats van augustus

ANP-565096424

Dit verdient Demi Vollering – en dit verdient de rest van het peloton

shutterstock_2737028507

Dit zou ik mijn kinderen als arts nooit laten doen

btfx

Ludovicus Jan van der Velde. Een schimmige crypto magnaat, blijkt de rijkste man van Nederland

shutterstock_2556723919

Europa wil het eerste elektrische continent worden, maar de rekensom klopt niet

generated-image

Zo herken je dat een webshop niet oké is

Loading