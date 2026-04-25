Aanvallen in Mali, leger zegt controle te hebben

BAMAKO (ANP/AFP/RTR/DPA) - Strijders hebben in Mali op verschillende plekken aanvallen uitgevoerd. Volgens het leger hebben "terroristische groeperingen" onder meer militaire barakken aangevallen. Er zijn schoten gemeld in de hoofdstad Bamako, maar ook in onder meer de steden Gao en Kidal. Aan het begin van de middag zei het leger de situatie onder controle te hebben, al gingen de gevechten door.

Mali heeft al sinds 2012 te maken met een veiligheidscrisis. Er worden aanvallen uitgevoerd door onder meer het aan Al-Qaeda gelieerde JNIM. Aan de zijde van de militaire junta werkten huurlingen van de Russische Wagnergroep, die inmiddels actief zijn onder de naam Afrika Corps.

Verschillende landen, waaronder Duitsland en de VS, hebben burgers opgeroepen om voorlopig een veilige plek op te zoeken. Rond de luchthaven van Bamako zijn ook explosies gehoord. De Nederlandse overheid heeft al in oktober een negatief reisadvies voor Mali afgegeven omdat de veiligheidssituatie "onvoorspelbaar" is.