Aanvallen in Mali, leger zegt controle te hebben

door anp
zaterdag, 25 april 2026 om 14:31
BAMAKO (ANP/AFP/RTR/DPA) - Strijders hebben in Mali op verschillende plekken aanvallen uitgevoerd. Volgens het leger hebben "terroristische groeperingen" onder meer militaire barakken aangevallen. Er zijn schoten gemeld in de hoofdstad Bamako, maar ook in onder meer de steden Gao en Kidal. Aan het begin van de middag zei het leger de situatie onder controle te hebben, al gingen de gevechten door.
Mali heeft al sinds 2012 te maken met een veiligheidscrisis. Er worden aanvallen uitgevoerd door onder meer het aan Al-Qaeda gelieerde JNIM. Aan de zijde van de militaire junta werkten huurlingen van de Russische Wagnergroep, die inmiddels actief zijn onder de naam Afrika Corps.
Verschillende landen, waaronder Duitsland en de VS, hebben burgers opgeroepen om voorlopig een veilige plek op te zoeken. Rond de luchthaven van Bamako zijn ook explosies gehoord. De Nederlandse overheid heeft al in oktober een negatief reisadvies voor Mali afgegeven omdat de veiligheidssituatie "onvoorspelbaar" is.
POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-04-25 om 06.18.56

Hoe (bijna) alles in twintig jaar twee keer zo duur werd

gandr-collage (1)

Duitse media zeggen dat bier goed is voor je hersenen, maar dat maken zij zichzelf wijs

302402968_m

Mensen die intelligenter zijn dan gemiddeld, hebben deze 3 eigenaardige gewoontes.

images

Epstein had vlak voor zijn dood nog 4 huizen vol jonge vrouwen in Londen

generated-image (6)

Waarom eerstgeborenen meer verdienen – en wat ziekte ermee te maken heeft

anp240426110 1

Socialmediapersoonlijkheid Jade Kops aan kanker( 19) overleden

