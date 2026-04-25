Karremans heeft geen begrip voor actie XR op A12

door anp
zaterdag, 25 april 2026 om 14:32
anp250426059 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft geen begrip voor de bezetting van een deel van de A12 nabij Utrecht. Het stuk snelweg is zaterdag bezet door klimaatactivisten van XR.
"Het blokkeren van snelwegen door activisten, zoals vandaag op de A12, is levensgevaarlijk voor weggebruikers, medewerkers van Rijkswaterstaat en hulpverleners", aldus Karremans op X. "Demonstreren mag, maar niet op een snelweg. Ik heb echt 0,0 begrip voor dit soort acties."
De politie is inmiddels begonnen met het verwijderen van de activisten.
