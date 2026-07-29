Aanvaller schrijver Rushdie ook schuldig bevonden aan terrorisme

BUFFALO (ANP) - De man die in 2022 op het podium van een kunstinstituut in New York schrijver Salman Rushdie neerstak en gedeeltelijk blind maakte, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De man werd in 2025 al schuldig bevonden aan poging tot moord en veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf.

De 28-jarige Hadi Matar uit de staat New Jersey werd schuldig bevonden aan "poging tot het verlenen van materiële steun" aan de Libanese beweging Hezbollah, een door de VS als terroristisch aangemerkte organisatie. De jury kwam na twee uur beraadslaging tot een schuldigverklaring op alle punten. Op 3 november hoort Matar zijn straf, die maximaal levenslang kan zijn.

Rushdie (79) wordt bedreigd sinds de publicatie van zijn roman De Duivelsverzen in 1988. De Iraanse geestelijke leider Ruhollah Khomeini bestempelde het boek als godslasterlijk, wat leidde tot een oproep tot Rushdies dood: een decreet dat bekendstaat als een fatwa.

Matar besloot de fatwa uit te voeren en stak Rushdie met een mes meerdere keren in zijn hoofd, nek, romp en linkerhand. De schrijver raakte blind aan zijn rechteroog en liep schade op aan inwendige organen. Na een spoedoperatie moest hij maandenlang herstellen.