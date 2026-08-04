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Aardbeving schrikt inwoners Italiaanse stad Pisa op

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 15:20
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PISA (ANP/DPA) - Inwoners van de Italiaanse stad Pisa werden dinsdag opgeschrikt door een aardbeving. Veel mensen vluchtten in paniek de straat op, melden de lokale autoriteiten. Er zijn geen gewonden of schade gemeld.
De beving deed zich voor rond 10.15 uur en had volgens het Italiaanse aardbevingsinstituut INGV een kracht van 4.3. Het epicentrum lag op ongeveer 7 kilometer van de stad, op een diepte van 8 kilometer. Na de aardbeving werden honderden telefoontjes gepleegd naar noodnummer 112.
Pisa is wereldwijd bekend om zijn scheve toren, een belangrijke toeristische trekpleister. De Toren van Pisa raakte niet beschadigd door de aardbeving en bleef open voor bezoekers.
Vorig weekend werd Napels getroffen door de krachtigste aardbeving (4.7) in vier decennia. 26 mensen raakten daardoor gewond. In de Zuid-Italiaanse stad was dinsdag een protest waarin inwoners betere bescherming tegen aardbevingen eisten van de staat.
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