Aartsen: bodycams conducteurs in januari, NS spreekt hem tegen

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 14:15
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet en de NS spreken elkaar tegen over de bodycams die conducteurs krijgen. NS-conducteurs krijgen in januari bodycams, zei demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD) in een debat over het spoor. De NS verwacht dat de bodycams eind maart of begin april worden geleverd en dat de eerste conducteurs ze rond de zomer inzetten.
Aartsen zei in het debat dat hij bij zijn aantreden was "geschrokken" van signalen over onveiligheid in het spoorvervoer en somde vervolgens een reeks maatregelen op die hij heeft genomen om de veiligheid te verbeteren. De 12 miljoen euro die het kabinet met Prinsjesdag heeft uitgetrokken voor de bodycams is daar een van. "We verwachten dat die in januari geleverd zullen gaan worden." Later zei hij dat de bodycams naar verwachting in januari worden "opgespeld".
PVV'er Hidde Heutink vroeg zich af of de besluiten van de staatssecretaris ook tot daadwerkelijke verandering gaan leiden. Hij zei dat hij intussen contact met de NS had. "De NS zegt letterlijk: er is nog geen geld."
