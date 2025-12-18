ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeester Halsema over Van Manen: dans verliest een icoon

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 14:14
anp181225165 1
AMSTERDAM (ANP) - "Met het overlijden van Hans van Manen verliest de dans een icoon", reageert de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema op het overlijden van choreograaf Van Manen. Hij overleed woensdagavond op 93-jarige leeftijd, aldus Nationale Opera & Ballet.
"Van een jongetje uit de Marnixstraat dat de nabijgelegen Stadsschouwburg binnenkeek, groeide hij uit tot een meesterlijke choreograaf in binnen- en buitenland", schrijft Halsema op Instagram. "Vooral in Amsterdam konden liefhebbers hun hart ophalen bij de Nationale Opera & Ballet. Door zijn oog voor talent wist hij dansers tot grote hoogten te stuwen."
Halsema wenst de nabestaanden en dierbaren van Van Manen veel steun, "en hoop dat het troost biedt dat zijn werk nooit van het toneel zal verdwijnen".
Van Manen, geboren in 1932, was ruim zestig jaar lang Nederlands bekendste choreograaf en werd gezien als een van de grootmeesters van het hedendaagse ballet. Gedurende zijn carrière creëerde hij meer dan 150 werken. Hij kreeg talloze prijzen voor zijn bijdragen aan de kunstwereld, zoals de Erasmusprijs, de Prix Benois de la Danse Life Achievement Award, de Grand Prix à la Carrière en de VSCD Oeuvreprijs. In 1992 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
loading

POPULAIR NIEUWS

215460170_m

Man eet hamburger en sterft uren later. Dit is waarom

ANP-492304980

Leven als een koning voor 1500 euro per maand: dit zijn de goedkoopste landen om te wonen als Nederlander

Scherm­afbeelding 2025-12-18 om 07.55.38

Trump schreeuwt zich vrij: bizarre tv-toespraak maakt Biden zondebok voor dure leven

254053713_m

Spiedende buren: groeiende ergernis over deurbelcamera

166475341_m

Wetenschappers herstellen hersenverbindingen bij muizen met syndroom van Down

generated-image (2)

Als de AI-bubbel klapt komen onze pensioenen in gevaar

Loading