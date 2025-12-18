Burgemeester Halsema over Van Manen: dans verliest een icoon

AMSTERDAM (ANP) - "Met het overlijden van Hans van Manen verliest de dans een icoon", reageert de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema op het overlijden van choreograaf Van Manen. Hij overleed woensdagavond op 93-jarige leeftijd, aldus Nationale Opera & Ballet.

"Van een jongetje uit de Marnixstraat dat de nabijgelegen Stadsschouwburg binnenkeek, groeide hij uit tot een meesterlijke choreograaf in binnen- en buitenland", schrijft Halsema op Instagram. "Vooral in Amsterdam konden liefhebbers hun hart ophalen bij de Nationale Opera & Ballet. Door zijn oog voor talent wist hij dansers tot grote hoogten te stuwen."

Halsema wenst de nabestaanden en dierbaren van Van Manen veel steun, "en hoop dat het troost biedt dat zijn werk nooit van het toneel zal verdwijnen".

Van Manen, geboren in 1932, was ruim zestig jaar lang Nederlands bekendste choreograaf en werd gezien als een van de grootmeesters van het hedendaagse ballet. Gedurende zijn carrière creëerde hij meer dan 150 werken. Hij kreeg talloze prijzen voor zijn bijdragen aan de kunstwereld, zoals de Erasmusprijs, de Prix Benois de la Danse Life Achievement Award, de Grand Prix à la Carrière en de VSCD Oeuvreprijs. In 1992 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.