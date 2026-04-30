Israël onderschept Gaza-flotilla voor kust van Kreta

ATHENE (ANP) - Israël heeft de Global Sumud Flotilla, een vloot met humanitaire hulp voor Gaza, voor de kust van het Griekse eiland Kreta tegengehouden. Dat melden diverse bronnen, waaronder een opvarende van de vloot en de Israëlische ambassadeur voor de Verenigde Naties, Danny Danon. Een woordvoerder van de vloot heeft aan Al Jazeera laten weten dat tot nu toe zeven schepen zijn onderschept.

De Gaza-flotilla meldde eerder al dat de vloot omsingeld werd door "militaire speedboten die zich identificeerden als 'Israël'". In een bericht op X meldt de organisatie nu dat een "onderschepping van de vloot" gaande is. Ook heeft de organisatie een video geplaatst waarop te zien is hoe opvarenden met hun handen omhoog wordt opgedragen zich niet te bewegen.

De Gaza-flotilla publiceerde later een geluidsopname van wat volgens hen een Israëlische waarschuwing is, gericht aan hun schepen die onderweg waren naar Gaza. "Elke verdere poging om richting Gaza te varen brengt jullie veiligheid in gevaar en laat het [Israëlische leger] geen andere keus dan alle noodzakelijke maatregelen te nemen die tot zijn beschikking staan om de rechtmatige maritieme veiligheidsblokkade te handhaven", is te horen in de opname.

Een van de activisten aan boord van de flotilla, schrijver Tariq Ra'ouf, laat aan Al Jazeera weten dat het "werkelijk ongekend" is dat Israël de vloot heeft onderschept terwijl deze zich nog in internationale wateren bevindt voor het Griekse eiland. "We zijn nog lang niet in de buurt van Gaza. En dus is dit absoluut, echt absurd, het feit dat ze achter ons aan komen op dit moment."

Ra'ouf zei dat Israëlische marineschepen de vloot al minstens twee uur omsingelen, met drones over de schepen vliegen en "ons verblinden met lichten".

Danon schrijft op X dat "nog een provocatieve vloot" is tegengehouden "voordat ze ons gebied bereikte".

Israël handhaaft sinds 2007 een blokkade van de Gazastrook. Geen enkel schip met hulpgoederen heeft Gaza kunnen bereiken sinds 2008, toen twee boten erin slaagden de Israëlische marineblokkade te doorbreken. Sindsdien zijn tientallen boten onderschept of aangevallen door het Israëlische leger, waaronder in 2010, toen Israëlische commando's tien activisten uit Turkije doodden.