Abbas belooft op partijcongres nieuwe verkiezingen

door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 14:53
RAMALLAH (ANP/AFP) - De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft in een toespraak op zijn partijcongres gezegd bereid te zijn om weer presidents- en parlementsverkiezingen te houden. Ook zei hij door te gaan met hervormingen binnen de Palestijnse Autoriteit.
Abbas zei te blijven werken aan het "doorvoeren van alle hervormingsmaatregelen die we hebben toegezegd". "We zijn klaar om presidents- en wetgevende verkiezingen te houden." Wanneer dat zou moeten gebeuren, zei hij niet.
Abbas is de president van de Palestijnse Nationale Autoriteit. Dat is het bestuur van de Palestijnse gebieden. Officieel valt Gaza daar ook onder, maar in de praktijk staat Gaza onder controle van Hamas, een rivaal van Abbas' Fatah.
Draagvlak
Zowel Abbas als de Palestijnse Autoriteit wordt verweten dat het te weinig voor elkaar krijgt en steeds meer draagvlak verliest onder Palestijnen. Ook zijn er beschuldigingen van corruptie.
De laatste parlementsverkiezingen waren in 2006, de laatste presidentsverkiezingen in 2005.
