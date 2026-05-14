Rotterdam herdenkt Duits bombardement in 1940

ROTTERDAM (ANP) - In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden, op 14 mei 1940, werd getroffen door een bombardement door nazi-Duitsland. Daarbij kwamen bijna 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen.

Het bombardement duurde amper een kwartier. Tijdens de herdenking op Plein 1940 in het centrum van de stad werd om 13.27 uur, het tijdstip waarop het bombardement begon, twee minuten stilte gehouden. Bij het monument De Verwoeste Stad legde onder anderen burgemeester Carola Schouten een krans.

De burgemeester hield ook een toespraak. Daarin wees ze op de gevolgen van het bombardement die ook nu nog te merken zijn. "Rotterdam draagt littekens van diepe wonden, maar ook de geest van enorme veerkracht", aldus Schouten. "Door alle rouw en ontreddering heen liet Rotterdam iets zien wat nog altijd de kracht van deze stad vormt: verbondenheid."

Protesten

Deze verbondenheid kan volgens Schouten ook in het heden tegenwicht bieden aan geweld, intimidatie en verdeeldheid. Zij haalde hierbij de protesten tegen asielopvang aan die door heel Nederland de afgelopen tijd vaak uitmondden in rellen.

"Onze democratie biedt ons genoeg mogelijkheden om op een eerlijke en geweldloze manier met elkaar van mening te verschillen. Maar juist de democratie, waar in de oorlogsjaren de grootste offers voor zijn gebracht, staat op het spel als mensen denken met geweld hun zin af te kunnen dwingen", betoogde de burgemeester. "Dan staat ons één ding te doen: gezamenlijk, onverschrokken voor onze democratische waarden te blijven staan. Daarin zijn we schatplichtig aan allen die voor die vrijheid van ons land en onze stad hebben gevochten. Ook op die 14e mei in 1940."

De "les van Rotterdam" is wat betreft Schouten dan ook "hoe mensen elkaar kunnen vasthouden wanneer alles wankelt". En daarin schuilt ook een opdracht, aldus de burgemeester: "om waakzaam te blijven. Om elkaar als mens te blijven zien. Om ruimte te houden voor elkaars verhalen, elkaars verdriet en elkaars waardigheid. Rotterdam heeft bewezen dat opstaan mogelijk is. Dat helen mogelijk is. Dat samenleven mogelijk is. Niet ondanks verschillen, maar juist mét verschillen."