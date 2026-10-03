Voormalige vriend van minister Rubio veroordeeld tot tien jaar

WASHINGTON (ANP/AFP) - Voormalig congreslid en vriend van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, David Rivera, is vrijdag veroordeeld wegens het heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering, aldus media in de VS.

Volgens de aanklagers werd Rivera door de toenmalige Venezolaanse regering-Maduro ingehuurd tijdens de eerste ambtstermijn van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zou zijn ingezet om zijn Republikeinse contacten te gebruiken om Washington ervan te overtuigen een milder beleid ten aanzien van Venezuela te voeren.

Rubio getuigde nog in maart dat Rivera ooit een hechte vriend was geweest en dat de twee een appartement deelden toen ze allebei nog congreslid waren voor de staat Florida. Rubio zei dat hij niets wist over Rivera's vermeende contacten met Venezolaanse regeringsfunctionarissen en dat hij anders zou hebben gehandeld als hij het had geweten.

Rivera voerde ter verdediging aan dat zijn politieke activiteit erop was gericht om de Venezolaanse president Maduro ten val te brengen.