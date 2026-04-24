Honderden demonstreren in IJsselstein tegen asielnoodopvang

door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 20:41
IJSSELSTEIN (ANP) - In IJsselstein hebben zich vrijdagavond bij evenemententerrein Het Podium honderden mensen verzameld voor een protest tegen een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers, meldt een ANP-verslaggever. Aanleiding is de komst van een toekomstige, tijdelijke opvanglocatie op een veld van voetbalvereniging IJFC.
De burgemeester van IJsselstein, Ester Weststeijn, hield een toespraak. Voor haar was een spandoek te zien met de tekst 'Geen Berbergeiten op onze velden'. Onduidelijk is of de burgemeester dat spandoek heeft gezien. In haar toespraak zei Weststeijn dat ze "er weleens vrolijker bij gestaan had".
De Utrechtse gemeente wil tussen de 100 en 150 mensen voor een halfjaar onderdak bieden. De organisatie van het protest riep de demonstranten na vier korte toespraken op naar huis te gaan. Mensen reageerden daarop door naar het centrum te wandelen en zich te verzamelen bij het gemeentehuis.
In Loosdrecht is de afgelopen dagen ook geprotesteerd tegen de komst van een asielopvang. De politie greep in nadat agenten werden bekogeld.
