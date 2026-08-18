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ABC spant rechtszaak aan tegen regering om 'vergeldingsactie'

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 17:14
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WASHINGTON (ANP/AFP) - Het Amerikaanse televisienetwerk ABC heeft een rechtszaak aangespannen tegen de licentiecommissie van de regering, omdat die mogelijk de uitzendlicentie van de zenders van het bedrijf zou willen afpakken. ABC spreekt van een "vergeldingsactie", die alleen maar zou worden uitgevoerd omdat de regering de inhoud van bepaalde uitzendingen afkeurt.
"In de loop van de tijd zijn die aanvallen geëscaleerd tot expliciete eisen dat ABC zijn uitzendvergunningen kwijtraakt vanwege zijn uitingen", staat in de klacht van ABC, dat eigendom is van Disney. President Donald Trump is persoonlijk regelmatig uitgevallen tegen de zenders van het netwerk. Hij eiste onder meer het ontslag van talkshowhost Jimmy Kimmel en suggereerde dat ABC zijn licentie zou moeten kwijtraken omdat de zenders altijd negatief over hem zouden zijn.
Volgens ABC voert de regering de druk nu al maandenlang op, met als hoogtepunt het dreigement dat alle acht zenders van ABC hun licentie verliezen.
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