ABC: Vance ook bij ontmoeting Trump en Zelensky

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 14:04
anp180825080 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance woont de ontmoeting bij van zijn politieke baas Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dat zegt een ingewijde tegen het Amerikaanse ABC News.
Vance was in februari ook bij een bezoek van Zelensky aan het Witte Huis. Dat ontaardde in ruzie. Vance noemde de Oekraïense president respectloos.
De ontmoeting van maandag volgt op overleg tussen Trump en de Russische leider Vladimir Poetin in Alaska. Trump schreef op Truth Social dat Zelensky de mogelijkheid heeft om de oorlog "vrijwel onmiddellijk te beëindigen".
Europese leiders
Zelensky schreef zelf op X ook snel vrede te willen, maar die moet wel duurzaam zijn. Hij stelde dat gebieden die zijn land eerder moest opgeven later door Poetin zijn gebruikt als uitvalsbasis voor een invasie.
Trump ontvangt de Oekraïense leider naar verwachting rond 19.00 uur Nederlandse tijd. De Amerikaanse leider treft na zijn overleg met Zelensky ook andere Europese leiders.
