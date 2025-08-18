ECONOMIE
SP en D66 willen aantal leerlingen per klas flink verlagen

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 14:03
DEN HAAG (ANP) - D66 en SP willen dat het maximale aantal leerlingen per klas eerst wordt teruggebracht naar 29 en daarna tot 21. De partijen denken dat zo de kwaliteit van het onderwijs verbetert en de werkdruk voor docenten wordt verlaagd.
In het wetsvoorstel van de twee partijen wordt 600 miljoen euro vrijgemaakt om de klassen op basisscholen, scholen met een achterstand en vmbo-scholen te verkleinen. Hoe dat gedekt wordt, is volgens D66 en SP voor een groot deel afhankelijk van wat er in verkiezingsprogramma's van partijen staat. Het bedrag moet binnen zes jaar op 600 miljoen euro staan.
Uit onderzoek blijkt volgens de partijen dat het aantal klassen met meer dan dertig leerlingen de afgelopen jaren weer toeneemt, na een daling in het vorige decennium. In 2021/2022 had 5,4 procent van de klassen meer dan dertig leerlingen. Ilana Rooderkerk van D66 wil dat tegengaan. Volgens haar leveren de kleine klassen op termijn juist meer op dan ze kosten.
Anderhalf miljard euro
In het wetsvoorstel hebben SP en D66 geschreven dat een investering van 1,5 miljard euro in kleinere klassen na tien jaar 3,5 miljard euro zou kunnen opleveren. Dat komt onder meer doordat leerlingen beter onderwijs hebben gekregen. Daardoor zouden ze bijvoorbeeld vaker werken, meer verdienen en ook meer belasting betalen.
Minder leerlingen betekent voor een docent direct minder werk, stellen de partijen. Elke extra leerling zorgt voor meer nakijkwerk, zorgtaken en oudergesprekken. Als die taken voor een aantal leerlingen vervallen, heeft een docent meer tijd en aandacht voor de overige leerlingen in de klas.
