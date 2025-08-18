ECONOMIE
Branden in Spanje verwoesten recordhoeveelheid natuur

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 14:05
anp180825081 1
MADRID (ANP/AFP) - De natuurbranden in Spanje hebben dit jaar meer dan 343.000 hectare in de as gelegd, een nieuw record voor het land, aldus cijfers van het Europees bosbrandagentschap EFFIS. Dat is een gebied iets groter dan de provincie Zuid-Holland of bijna een half miljoen voetbalvelden.
Het vorige record van bijna 307.000 hectare is van 2022. De huidige branden, die een tweede week zijn ingegaan, woeden voornamelijk in de regio's Galicië, Extremadura en Castilië en Leon. In een week tijd zijn rond de branden vier doden gevallen. Het land krijgt bij het bestrijden van de branden hulp van onder meer Nederland, Frankrijk en Italië.
Ook elders in Zuid-Europa worstelen landen deze zomer met zware bosbranden. Volgens de EFFIS is dit jaar in Portugal 216.000 hectare natuur verloren gegaan. Het record van 563.000 stamt uit 2017, toen 119 doden vielen. In Frankrijk is al bijna 36.000 hectare natuur getroffen, bijna drie keer meer dan in 2024.
