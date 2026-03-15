Acht doden bij Israëlische aanval op politiewagen in Gaza

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Bij een Israëlische aanval op een politiewagen in de Gazastrook zijn acht mensen omgekomen, melden de Palestijnse autoriteiten. Alle doden zijn politieagenten, inclusief het hoofd van de lokale politieafdeling.

Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de berichten over de aanval. Die vond volgens de Palestijnen plaats in de stad Zawaida, in het midden van Gaza. Nieuwssite The Times of Israel toont beelden van de ambulance die lijkzakken van de slachtoffers aflevert bij het ziekenhuis.

Hoewel sinds oktober een staakt-het-vuren geldt in de Gazastrook, voert Israël nog regelmatig aanvallen uit. Naar eigen zeggen doet het land dat als reactie op schendingen van het bestand door Hamas.

Sinds het ingaan van het staakt-het-vuren zijn volgens de Palestijnse autoriteiten meer dan zeshonderd Gazanen gedood.