Driedaagse vrijheidsloop voor Iran gestart bij Olympisch Stadion

AMSTERDAM (ANP) - Bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is zondagmiddag een driedaagse vrijheidsloop voor Iran gestart. Het einddoel is de Tweede Kamer, waar de lopers dinsdag een petitie willen aanbieden.

Een groep van ongeveer 150 mensen verzamelde zondag na de lunch voor het Olympisch Stadion. Volgens een ANP-verslaggever werden er voor de start van de loop drie volksliederen afgespeeld. Het Iraanse, het Nederlandse en het Israëlische volkslied. Ook sprak Tweede Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) de menigte toe.

Rond 15.00 uur vertrokken zo'n 100 lopers onder begeleiding van agenten te fiets, in de richting van het stadhuis van Amstelveen. Daar aangekomen spreken een aantal raadsleden nog met de groep en eindigt de eerste etappe.